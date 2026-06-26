53-річна Кім Кон Хі використовувала свій статус для особистої вигоди

У п’ятницю, 26 червня, суд Сеула засудив колишню першу леді Кім Кон Хі до семи років ув’язнення у справі про отримання дорогих подарунків в обмін на сприяння у призначеннях та наданні ділових послуг. Про це повідомила південнокорейська інформагенція Yonhap.

Центральний окружний суд Сеула виніс вирок дружині колишнього президента Юн Сок Йоля Кім після того, як їй висунули звинувачення в отриманні хабарів за посередництво.

Прокуратура вимагала для Кім 7,5 років ув’язнення, наголошуючи, що вона систематично використовувала свій статус для особистої вигоди.

За даними слідства, Кім протягом березня – травня 2022 року отримала від голови будівельної компанії ювелірні вироби на суму понад 100 млн вон (66,7 тис. доларів), зокрема кольє Van Cleef & Arpels, а також нібито пообіцяла влаштувати його зятя на державну посаду.

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Також стверджується, що у квітні того ж року вона отримала золоту прикрасу у формі черепахи від колишнього голови Національної комісії з питань освіти, в обмін на його призначення.

Серед інших епізодів обвинувачення – отримання годинника Vacheron Constantin від підприємця у вересні 2022 року, картини художника Лі Уфана від колишнього прокурора у лютому 2023 року, а також сумки Dior вартістю 5,4 млн вон (майже 3 тис. доларів) від пастора у 2022 році.

Агентство зазначає, що Кім Кон Хі та Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям у Південній Кореї, яке отримало кримінальні вироки.

Як писав ZAXID.NET, у лютому 2026 року експрезидента Південної Кореї Юна Сок Йоля засудили до довічного позбавлення волі у справі про спробу державного перевороту у грудні 2024 року. Суд визнав, що указ Юна про запровадження воєнного стану заблокував роботу Національних зборів Південної Кореї та був спрямований на порушення конституційного ладу.

У червні суд Сеула засудив Юна на ще 30 років тюрми за звинуваченнями, пов’язаними з відправкою військових дронів над Пхеньяном для створення приводу до невдалої спроби запровадити воєнний стан у грудні 2024 року.