65-річний Юн обіймав посаду президента з травня 2022 року по квітень 2025 року

Колишнього президента Південної Кореї Юна Сок Йоля засудили до довічного позбавлення волі у справі про спробу державного перевороту у грудні 2024 року. Про це повідомила радіостанція Deutsche Welle в четвер, 19 лютого.

Суд у Сеулі дійшов висновку, що указ Юна про запровадження воєнного стану відповідає юридичному визначенню повстання, оскільки він заблокував роботу Національних зборів Південної Кореї та був спрямований на порушення конституційного ладу.

Суддя Чжі Гві Йон відхилив вимогу спецпрокурора щодо смертної кари.

«Оголошення воєнного стану призвело до величезних соціальних витрат, і важко знайти будь-які ознаки того, що підсудний висловив каяття щодо цього. Ми засуджуємо Юна до довічного ув’язнення», – заявив суддя.

65-річний Юн заперечує звинувачення. Він стверджує, що мав президентські повноваження оголосити воєнний стан і що його дії були спрямовані на те, щоб забити на сполох через перешкоджання опозиційними партіями роботі уряду.

Як пише BBC, вироки винесли й іншим фігурантам справи. Колишнього міністра оборони Кіма Ен Хен засудили до 30 років ув’язнення. Ексочільник розвідки Ро Сан Вон отримав 18 років тюрми, а колишній керівник поліції Чо Джі Хо – 12 років. Ексначальника поліції Сеула Кіма Пон Сік засудили до 10 років, а колишнього очільника поліцейської охорони парламенту Мока Хьон Те – до трьох років позбавлення волі.

За словами суду, відповідачі можуть подати апеляцію протягом тижня.

Імпічмент президента Південної Кореї – що передувало

У грудні 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив своїм указом у країні надзвичайний воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету. Після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

Утім, частині депутатів вдалося прорватися до будівлі парламенту попри оточення військових та скасувати рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юна Сок Йоля.

У січні 2025 року Юна затримали з другої спроби за ордером суду, виданим після того, як президент не з’явився на допит у справі. На початку березня суд звільнив відстороненого президента з-під варти, задовольнивши клопотання його захисту.

Згодом експрезиденту повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою.