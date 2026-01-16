Юн Сок Йоль засуджений до пʼяти років позбавлення волі за одним зі звинувачень

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль отримав перший вирок у справі про запровадження воєнного стану в країні. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі за опір арешту, повідомило у пʼятницю, 16 січня, агентство Bloomberg.

Центральний районний суд Сеула визнав Юна винним у незаконному перешкоджанні спробам влади заарештувати його минулого року. Також його визнали винним у зловживанні владою та вибірковим використанням членів уряду в спробі легітимізувати своє рішення про запровадження воєнного стану.

Захист експрезидента повідомив, що оскаржуватиме рішення.

Вирок Юн Сок Йолю став першим судовим рішенням у серії судових процесів у справі про незаконне запровадження воєнного стану. Сторона обвинувачення стверджує, що дії експрезидента спричинили найгіршу конституційну кризу за останні десятиліття.

У грудні 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив своїм указом у країні надзвичайний воєнний стан через те, що Демократична партія, яка має більшість у південнокорейському парламенті, відхилила урядову пропозицію щодо бюджету. Після введення воєнного стану у країні оголосили заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

Втім, частині депутатів вдалося прорватися до будівлі парламенту попри оточення військових та скасувати рішення про введення воєнного стану – державний лад Південної Кореї передбачає, що укази президента можуть скасувати у парламенті. Воєнний стан тривав близько шести годин, а після його завершення Демократична партія подала законопроєкт про імпічмент Юн Сок Йоля.

У січні Юна затримали з другої спроби за ордером суду, виданим після того, як президент не з’явився на допит у справі. На початку березня суд звільнив відстороненого президента з-під варти, задовольнивши клопотання його захисту.

Експрезиденту повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою. Юн Сок Йолю може загрожувати довічне ув’язнення чи смертна кара.