Комісія ЛОР відмовилась передати Центру опіки сиріт будівлю колишнього інтернату

Депутати збираються продати колишній інтернат на вул. Короленка, 7

Комісія з питань комунального майна та приватизації Львівської обласної ради не вбачає підстав для скасування рішення ЛОР про продаж на аукціоні будівлі колишнього інтернату на вул. Короленка, 7.

У суботу, 5 січня, комісія відповіла відмовою на звернення мера Львова Андрія Садового, який 12 грудня 2018 року попросив скасувати рішення щодо продажу будівлі колишнього інтернату і передати це приміщення Центру опіки сиріт Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Депутати ЛОР 25 жовтня 2018 року підтримали рішення продати будівлю на вул. Короленка, 7. За словами, голови ЛОР Олександра Ганущина аукціон має відбутися в січні 2019 року.

Відповідь комісії ЛОР на звернення мерії Львова (фото ZAXID.NET)

Водночас Центр опіки сиріт Архиєпархії УГКЦ не має постійного приміщення у Львові, тому вимушений збирати дітей у різних будівлях міста.

Центр утворили понад 10 років тому для опіки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, будинків сімейного типу, розподільників, комунальних будинків дитини.

Центр дбає не лише про духовне збагачення та фізично-моральну підтримку дітей, але й веде їхню активну підготовку до дорослого та самостійного життя. Над цим працюють наставники, психологи, волонтери та спеціалісти різних профілів. Діти збираються, щоб навчатися куховарити, малювати ікони, займатися спортом.