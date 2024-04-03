Сєвєродонецьк у Луганській області пропонують перейменувати в Сіверськодонецьк

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні у середу, 3 квітня, підтримав перейменування ще семи міст та 44 сіл і селищ. Про це повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

«У 2023 році Верховна Рада прийняла закон про деколонізацію, де чітко визначила терміни: 6 місяців громади обговорюють, приймають рішення, передають на Верховну Раду. Далі з Українським інститутом національної пам’яті, Національною комісією (зі стандартів державної мови - ред.) ми готуємо рішення, голосуємо й очищуємо нашу країну, нашу карту від всього російського, радянського, імперського», – нагадав він.

За його словами, у рамках деколонізації в Україні перейменують ще 7 міст і 44 села/селища. Серед них – два міста на Луганщині. Таке рішення прийняли члени Комітету на засіданні 3 квітня.

Сім міст перейменують так:

Сєвєродонецьк (Луганська область) – на Сіверськодонецьк;

Ватутіне (Черкаська область) – на Багачеве;

Дружба (Сумська область) – на Журавське;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) – на Шахтарське;

Красноград (Харківська область) – на Берестин;

Первомайський (Харківська область) – на Златопіль;

Первомайськ (Луганська область) – на Сокологірськ.

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Лозинський зауважив, що рішення Комітету не є остаточним. Фінальне голосування відбудеться у залі парламенту, де пропозиції щодо перейменувань мають отримати підтримку щонайменше 226 народних депутатів.

Він додав, що жителям перейменованих населених пунктів не потрібно буде нічого змінювати: всі документи залишаться чинними. А для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні.