Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США досягли угоди щодо федеральних витрат, спрямованої на запобігання зупинки роботи уряду. Про це 8 січня повідомила агенція Reuters.

Як зазначив спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6 трлн доларів.

Ця цифра включає 886 млрд доларів на оборону і 704 млрд доларів на витрати, не пов'язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців у неділю.

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами, – заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

Бюджет США на 2024 фінансовий рік, який уже розпочався 1 жовтня 2023 року, досі залишається не ухвалений «повною мірою». Профільні комітети Палати представників і Сенату не змогли узгодити 12 законопроектів, які власне й формують державний бюджет – головним чином через розбіжності щодо витрат.

8 січня законодавці повертаються до роботи після різдвяної перерви, й очікується, що це питання стане предметом інтенсивних переговорів. Для того, щоби уникнути нової загрози «урядового шатдауну» частина бюджету має бути ухвалена до 19 січня, інша частина – до 2 лютого.