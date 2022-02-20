Через регулярні обстріли з боку російських найманців контрольний пункт в’їзду/виїзду (КПВВ) «Щастя» в Луганській області призупинив роботу, повідомив вранці у неділю, 20 лютого, штаб операції Об’єднаних сил.

«Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19.02.22 тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ “Щастя”. Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ “Щастя” є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ», – наголошується в повідомленні.

Зважаючи на загострення ситуації та небезпеку, командувач ООС прийняв рішення "щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ «Щастя» з 08:00 20 лютого 2022 року на період існування загрози.