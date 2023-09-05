Демонстранти вимагали відставки міністра охорони здоров'я країни та керівництва лікарні, де за інформацією ЗМІ, в пацієнтів крали ліки

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Північної Македонії, Скоп'є, після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що пацієнти державної онкологічної лікарні не отримували життєво необхідного лікування через те, що дороговартісні ліки персонал лікарні продавав на чорному ринку. Про це з посиланням на Associated Press пише «Європейська правда».

Як повідомляється, під час демонстрації під стінами будівлі уряду демонстранти вимагали відставки міністра охорони здоров'я країни та керівництва лікарні. Серед протестувальників було кілька людей, які розповіли, що їхні родичі померли після того, як замість належної хіміотерапії їм давали плацебо, тому що ліки були вкрадені.

Уряд і керівництво лікарні намагаються запевнити громадськість, що онкохворим пацієнтам нічого не загрожує, в той час, як прокуратура розпочала розслідування за цими звинуваченнями. Прем'єр-міністр Дімітар Ковачевський заявив у понеділок, що «розуміє гнів і обурення народу», але додав, що не слід звинувачувати всю державну систему охорони здоров'я.

Скандал розгорівся кілька місяців тому після повідомлень у ЗМІ про ймовірну схему розкрадання ліків. У травні поліція заарештувала медсестру лікарні в Скоп'є, яку камери відеоспостереження нібито спіймали на винесенні з лікарні ліків проти раку, і звинуватила її у крадіжці цих ліків для продажу на чорному ринку. Поліція провела обшуки в лікарні і в будинках двох співробітників, вилучивши документи, комп'ютери і накопичувачі даних.

Міністр охорони здоров'я Фатмір Мехіті і директор лікарні Віолета Клісарова заявили, що «пацієнти в безпеці і ніяких маніпуляцій з лікуванням не відбувається». Клісарова сказала, що після арешту медсестри були переглянуті протоколи лікарні, а доступ персоналу до ліків проти раку був обмежений.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі висловив сподівання, що розслідування призведе до «належного покарання» винних, додавши, що державна система охорони здоров'я підвела суспільство.

Консервативна головна опозиційна партія VMRO-DPMNE закликала уряд піти у відставку – вимога, з якою вона виступає вже кілька місяців через суперечку щодо запропонованих змін до Конституції, які розширили б офіційний список етнічних меншин у країні.