Зустріч лідерів «Групи семи» (G7) в Евіані 16 червня

Лідери країн G7 оголосили про нові кроки щодо підтримки України та посилення тиску на Росію. Про це йдеться спільній заяві G7, оприлюдненій за підсумками саміту у французькому місті Евіан 17 червня.

Там наголосили, що солідарні з українським народом, який потерпає від російських атак на його критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Вони також засвідчили шану Україні за її стійкість та успіхи на полі бою протягом останніх місяців.

«Щоб підтримати та прискорити цей новий імпульс, ми домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволять збільшити обсяги військового виробництва в країні», – ідеться в заяві.

Окрім цього, «Велика сімка» погодилася надати енергетичну допомогу Україні для проходження наступної зими. І також зобов’язалась посилити тиск на російську військову економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 16 червня Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет до них. зеленський заявив, що Трамп позитивно відреагував на прохання України й команди обох країн працюватимуть над цим питанням.