Кріштіану Роналду на рекламі китайського автогіганта Changan Automobile

Форвард збірної Португалії та саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду разом з іншими гравцями португальської збірної рекламували автомобілі китайського автогіганта Changan Automobile, які російські військові використовують для запуску ударних дронів по Україні. На це у середу, 14 жовтня, звернули увагу журналісти «Слідство.Інфо».

За даними «Слідство.Інфо», у травні 2026 року Португальська футбольна федерація уклала спонсорську угоду з китайською автомобільною корпорацією Changan Automobile, однією з найбільших державних компаній Китаю.

Журналісти зауважують, що після початку повномасштабної війни Changan Automobile збільшила експорт автомобілів до Росії, скориставшись виходом із російського ринку європейських та американських компаній.

Рекламу Changan Automobile за участю п’ятьох португальських футболістів опублікували на офіційній сторінці китайського автовиробника. Спортсмени позували на тлі п’ятьох автомобілів різних моделей. Серед рекламованих машин був пікап Hunter, а гаслом кампанії стало «Залишайся у грі!».

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«Слідство.Інфо» з’ясувало, що російські військові використовують китайські пікапи Hunter, зокрема як пускові платформи для ударних безпілотників типу «Герань». Про це свідчить відео, яке поширив російський пропагандист Владімір Соловйов. На кадрах окупанти в масках готують дрони типу «Герань» до атаки, зокрема оснащують їх вибуховими пристроями, а потім запускають із пікапа Hunter. Також журналісти зауважили, що пікапи Hunter фігурували у медійній кампанії чеченського лідера Рамзана Кадирова, який обіцяв відправити пікапи Changan на «спеціальну військову операцію».

До слова, у грудні 2025 року в скандал втрапила українська блогерка Юлія Верба. Користувачі інстаграму помітили, що в рекламному дописі вона позначила магазин хутра, місцем розташування якого було вказано Новосибірськ у Росії.