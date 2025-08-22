У неділю, 24 серпня, українці відзначатимуть 34 річницю Дня Незалежності. Традиційно у Чернівцях відбудуться урочистості, концерти, на яких збиратимуть донати на українське військо.

ZAXID.NET уклав підбірку святкових заходів у місті з 22 по 24 серпня: концерти, лекції, ярмарок тощо.

22 серпня, п’ятниця

У залі органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії відбудеться концерт Ольги Стрілецької та Світлани Позднишевої з програмою органної та камерної музики «INVICTUS/Нескорені». Захід стартує о 18:30. Квитки – від 200 грн. Купити білети можна тут.

23 серпня, субота

О 9:00 – урочиста церемонія підняття державного прапора України, яка пройде біля майданчика за адресою вул. Воробкевича.

О 12:00 в Чернівецькому академічному обласному театрі ляльки відбудеться вистава для дітей «Козленята та сірий вовк». Вартість – від 100 грн. Квитки можна придбати тут.

24 серпня, неділя

О 12:00 відбудеться спільний молебень за Україну і український народ, покладання квітів до пам’ятника Шевченку та лампадок до стели загиблих буковинців. Урочистості пройдуть на центральній площі Чернівців.

О 16:00 до 175-річчя від дня народження Вікентія Хвойки в центрі культури «Вернісаж» за адресою вул. Кобилянської, 53 відбудеться показ колекції сучасного одягу з трипільськими символами та орнаментами «Нескорені у віках» від дизайнерки Галини Щербань. Ця колекція, що зародилася в Португалії, поєднує елементи моди та давньої української культури. Вона присвячена постаті археолога Вікентія Хвойки – першовідкривача Трипільської цивілізації.

Також 24 серпня департамент соціальної політики Чернівецької міської ради запрошує на перегляд патріотичного фільму «Куба і Аляска». Це історія двох українських військовослужбовиць і подруг-парамедикинь, які на передовій втрачають зв’язок із колишнім життям, але зберігають довіру та братерство, необхідне для виживання. Показ фільму відбудеться в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Щоб потрапити на фільм, необхідно зареєструватися в онлайн формі. Перегляд фільму безкоштовний.