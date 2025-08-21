У неділю, 24 серпня 2025 року, з нагоди Дня Незалежності у Рівному відбудеться низка урочистостей, мистецьких подій та спортивних змагань. Святкові заходи розпочнуться з ранкової літургії у храмах міста та триватимуть упродовж дня на декількох локаціях. Про це йдеться у додатку до рішення міськвиконкому.

Комплекс заходів до 34-ї річниці Незалежності розпочнеться о 8:00 з божественної літургії та молебні за Україну у храмах міста, зокрема у Свято-Покровському та Свято-Воскресенському кафедральних соборах. Після цього продовжиться:

о 9:30 покладанням кошиків квітів до пам’ятника «Загиблим за Україну»;

о 9:45 урочистою ходою за маршрутом: майдан Магдебурзького права – вулиця Соборна – майдан Незалежності;

о 10:00 – ранковими урочистостями на майдані Незалежності.

З 11:00 до 17:00 у Рівненському міському Палаці дітей та молоді триватимуть виставка-інсталяція «Україна – наша доля» та експозиція «Крізь вогонь війни», присвячена спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України.

Комплекс заходів відбуватиметься у парку Молоді «Лебединка»:

о 12:00 – виставка робіт студії декоративно-ужиткового мистецтва комунального закладу «Міський будинок культури»;

з 12:00 до 14:00 – медичні заходи від Управління охорони здоров’я «Вакцинація – запорука запобіганням інфекційним захворюванням»;

о 15:00 – майстер-класи, виставка учнівських робіт Рівненської державної дитячої художньої школи імені Мартиненка, міського будинку культури, художньої студії «Ренуар» Квасилівського будинку культури та бібліотек;

о 16:00 – вручення міської премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва;

о 16:40 – виступ Етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді;

о 17:00 – програма творчих колективів міста «Голоси вільних».

Окрім цього, у виставковій залі міського будинку культури о 14:00 презентують виставки Тетяни Мельник, лавреатки міської премії імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва.

О 15:00 на стадіоні «Авангард» відбудеться фінал Кубка Рівненської області з футболу 2025 року між командами ФК «Маяк» (Сарни) та ФК «Новожуків» (Новожуків).

О 17:00 у Гідропарку (вулиця Драгоманова, 29) відбудеться виступ оркестрів міста.