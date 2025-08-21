Українці святкуватимуть 34 річницю Дня Незалежності у неділю, 24 серпня. Традиційно у Тернополі вшановуватимуть пам'ять загиблих Героїв та збиратимуть донати для допомоги захисникам і захисницям.

ZAXID.NET уклав підбірку святкових заходів у місті та в області з 22 по 24 серпня: концерти, лекції, ярмарок тощо.

22 серпня, п’ятниця

Упродовж дня діятиме виставка-панорама «Сьогодні свято на моїй землі» в бібліотеці-філії №5 для дорослих за адресою проспект Злуки, 33. Оглянути експозицію можна буде безкоштовно.

Ще одну виставку під назвою «Рідна і єдина барвиста Україна!» організовують в бібліотеці №2 для дітей за адресою вул. Івана Франка, 21. Вона діятиме впродовж дня. Вхід безкоштовний.

Об 11:00 в приміщення Західноукраїнського національного університету за адресою вул. Львівська, 11 відбудеться презентація другої документальної стрічки про військових 105 окремої бригади ТО ЗСУ – «Крила вільних».

О 12:00 в бібліотеці №2 для дітей проведуть арт-заняття «Кольори прапору у моїх долоньках». Участь безкоштовна.

О 13:30 в бібліотеці-філії №5 для дорослих відбудеться година творчого дозвілля «Жовто-синій колір свободи».

О 12:00 відбудеться флешмоб «Україна. Народжені вільними». Його проведуть в бібліотеці-філії №3 для дітей за адресою бульвар Данила Галицького, 16.

О 13:00 в бібліотеці-філії №5 для дітей за адресою вул. Василя Стуса, 4 відбудеться Історичний калейдоскоп «Моя Україна – єдина і вільна».

О 19:00 у креативному кластері «Na пошті» о 19:00 відбудеться квартирник «Література та музика». Запрошують насолодитися вечором улюблених та відомих хітів: «Океану Ельзи», «ТНМК», «Скрябіна», Назарія Яремчука, «Бумбокса», Лами та інших культових виконавців. А також послухати декламацію власних віршів та улюблених поетів. Квитки на подію – тут.

Упродовж дня, а також 23 і 24 серпня, у парку «Сопільче» діятиме виставка великих світлових фігур «Парк ліхтарів». Квитки можна придбати тут.

23 серпня, субота

Відзначення Дня прапора в Тернополі стартує о 08:40 в парку «Сопільче». Біля великого флагштоку піднімуть державний стяг. До урочистостей запрошують ветеранів, захисників та захисниць, волонтерів та всіх гостей міста. Також тут відбудеться театралізоване дійство.

О 15:00 в будинку культури «Пронятин» за адресою вул. Мирна, 43 відбудеться конкурс дитячого малюнка до Дня Незалежності «Україна – рідний край!».

О 17:00 пройде патріотичний творчий конкурс «Синьо-жовтий символ незламності» в приміщення будинку культури села Вертелка, яке входить в Тернопільську міську громаду. Адреса – вул. Центральна, 18.

24 серпня, неділя

Урочистості з нагоди 34 річниці Дня Незалежності розпочнуться о 08:40 на Театральному майдані. Тут відбудеться нагородження захисників та захисниць, а також вшанування пам’яті загиблих військових.

О 12:00 пройде мистецька програма «Мій рідний край, моя родина – це все єдина Україна» за участю аматорів БК-філії с. Чернихів. Захід відбудуться біля символічної могили «Борцям за волю України».

О 14:00 в центрі Тернополя пройде благодійний концерт на підтримку ЗСУ Муніципального галицького камерного оркестру «Коли в серці Україна». Захід відбудеться на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного біля пам’ятника Івану Франку.

О 16:00 в будинку культури «Пронятин» за адресою вул. Мирна,43, пройде благодійний концерт «То все вона, для всіх одна – то наша вільна Україна!».

О 16:00 в селі Вертелка пройде концертна програма «Незалежна і незламна — моя Україна». Захід триватиме за адресою вул. Центральна, 18.

У селі громади Плесківці о 17:00 відбудеться виступ художніх колективів з концертом «Сильні, вільні, незалежні!».

О 19:00 в креативному кластері «Na пошті» відбудеться «Незалежна вечірка». Квитки можна придбати тут.