Курсант Інституту ФСБ РФ попросив про притулок в Україні

Сергій Удовиченко попросив визнати його політичним біженцем

Курсант Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ попросив про статус біженця в Україні. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що напередодні на пункт пропуску «Гоптівка» на в’їзд прибув громадянин РФ 1997 року народження, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ. Також він попросил політичного притулку в Україні.

«Під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. Під час подальшого спілкування виявилося, що громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує чинну владу в Росії», – йдеться у повідомленні.

У відео, яке оприлюднила ДПСУ росіянин повідомив, що за останні два роки 6-7 разів брав участь у мітингах опозиції та відчував, що за ним слідкують російські спецслужби.

За словами Удовиченка, він не має наміру повертатися до Росії.

Слід зазначити, що прикордонна служба в РФ підпорядкована ФСБ.