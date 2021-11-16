Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна знаходиться за крок від того, щоб застосувати 4-у статтю Північноатлантичного договору і попросити про допомогу від НАТО у врегулюванні мігрантської кризи на кордоні з Білоруссю. Про це пише «Делфі».

У статті 4 Північноатлантичного договору вказано, що сторони угоди «консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін».

За словами Пабрікса, усі три країни НАТО, що межують з Білоруссю, – Латвія, Литва і Польща, розуміють серйозність цієї статті і поки що вичікують, сподіваючись вирішити проблему самотужки. Але ситуація може різко змінитися, тому активацію статті 4 виключити не можна.

Міністр повідомив, що Польща, Литва та Латвія домовилися: якщо одна з країн захоче розпочати консультації за цією статтею, інші приєднаються до ініціативи і всі три країни подадуть заявку разом.

Пабрікс додав, що держави не хочуть даремно використовувати можливість залучення НАТО і поки що чекають, якими будуть подальші дії з боку Білорусі та Росії. Він також наголосив, що Білорусь фактично вже втратила свою незалежність.

Криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС: що відбувається

Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу, Азії й Африки. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу, щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, залучивши, згодом, до цього, навіть солдатів з Великої Британії. Білорусь, у свою чергу, підсилилася російськими ядерними бомбардувальниками.

9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан. Також 9 листопада дві великі групи мігрантів таки прорвали польський кордон.

На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газутрубопроводом «Ямал – Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.