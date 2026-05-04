В суді медик визнав провину

Лікар із Чернівців систематично підробляв довідки для чинних та майбутніх водіїв без медичних оглядів. За один фальшивий документ медик отримував 500–600 грн. У суді він визнав свою провину.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 15 квітня, обвинувачений Віктор Дідушко за сумісництвом працював на посаді лікаря-профпатолога (займається виявленням та лікуванням професійних захворювань – ред.) у ТОВ «Медичний центр “Звіробій”», мав доступ до печаток і штампів клініки. Також він був членом медичної комісії, яка проводить огляди для чинних та майбутніх водіїв.

Уперше протиправні дії лікаря правоохоронці зафіксували у грудні 2024 року. Медик отримав від невстановленої особи близько 500–600 грн. За це обвинувачений мав підготувати та видати медичну довідку про придатність до керування авто, але без фактичного проходження повноцінного медичного огляду. Загалом правоохоронці зафіксували 7 епізодів, коли лікар виготовляв фальшиві довідки та за гроші віддавав їх клієнтам.

Під час суду Віктор Дідушко свою провину визнав повністю, щиро розкаявся. Медик пояснив, що йому були потрібні гроші на лікування дружини. Водночас керівництво ТОВ «Медичний центр “Звіробій”» не знало про те, що він мав доступ до печаток та штампів.

Суддя Юлія Калмикова призначила обвинуваченому рік умовного покарання. Також він має заплатити понад 14 тис. грн за проведення судових експертиз. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.