Показники Закарпатської та Кіровоградської областей досі відповідають критеріям «жовтої» зони карантину. Про це свідчать дані МОЗ станом на 31 жовтня.

У Закарпатській та Кіровоградській областях не перевищений коефіцієнт виявлення позитивних випадків; рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок із киснем.

Водночас рівень захворюваності на 100 тисяч населення у регіонах перевищує 75 випадків на 100 тисяч.

Ще 8 регіонів відповідають «помаранчевій» зоні та 15 – «червоній». До «помаранчевої» зони належать Київ, Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.

«Помаранчева» зона не передбачає додаткових карантинних обмежень. Вона є свідченням того, що регіон наближається до «червоної» зони.

Показники вже 15 областей відповідають «червоній» зоні – це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

МОЗ щодоби відстежує у регіонах рівень захворюваності на Covid-19, госпіталізації, тестування тощо. Однак запроваджує ту чи іншу зону комісія з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до її рішень, «червону» зону вже запровадили у 15 областях, чиї показники відповідають цьому рівню. З 1 листопада «червоний» рівень запровадять і у Києві.