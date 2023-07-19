Литва планує зібрати кошти на БПЛА українсько-литовського виробництва Toro

У Литві стартувала акція зі збору коштів на ударні дрони для українських Сил оборони. Акція покликана зібрати 300 тис. євро на 500 дронів-камікадзе типу FPV, повідомив засновник організації «Maži, bet stiprūs» та організатор збору «Пісні дронів» Раймундас Алекнавічюс у коментарі литовському виданню Delfi.

Акція розпочалася у середу, 19 липня, та триватиме до 24 серпня, до Дня Незалежності України. На зібрані кошти планують закупити дрони українсько-литовського виробництва.

«До того часу "Maži, bet stiprūs" прагне зібрати 300 тис. євро, і на всі зібрані кошти закупити 500 одиниць розроблених українськими та литовськими експертами з безпілотників дронів-камікадзе TORO типу FPV, які вважаються одним із найкращих дронів-камікадзе у своєму класі», – повідомив Раймундас Алекнавічюс.

Зазначимо, цього ж дня, 19 липня, фонд Сергія Притули оголосив про початок збору на комплекси дронів для української розвідки. П'ять комплексів з 15 БПЛА вартістю 120 млн грн фонд передасть спецпризначенцям ГУР. Сергій Притула розраховує, що кошти вдасться зібрати за тиждень.