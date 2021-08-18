У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 18 серпня:

У лабораторіях Львова не зафіксували жодного нового випадку ковіду за останню добу. З’ясуємо, з чим пов’язані такі низькі показники поширення епідемії і куди подівся штам коронавірусу «Дельта».

Два львівські університети опинилися у п’ятірці найпопулярніших вишів країни. Найбільше бюджетники йдуть вчитися на філологів та юристів. Дізнаємось деталі вступної кампанії цього року.

Невгамовний Стахів ніяк не сяде. Суд вкотре виправдав львівського провокатора та антивакцинатора, який увірвався до лікарні у місті Іршава і вчинив спротив поліції.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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