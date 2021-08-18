«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 18 серпня
До теми
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 18 серпня:
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
- У лабораторіях Львова не зафіксували жодного нового випадку ковіду за останню добу. З’ясуємо, з чим пов’язані такі низькі показники поширення епідемії і куди подівся штам коронавірусу «Дельта».
- Два львівські університети опинилися у п’ятірці найпопулярніших вишів країни. Найбільше бюджетники йдуть вчитися на філологів та юристів. Дізнаємось деталі вступної кампанії цього року.
- Невгамовний Стахів ніяк не сяде. Суд вкотре виправдав львівського провокатора та антивакцинатора, який увірвався до лікарні у місті Іршава і вчинив спротив поліції.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET