У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 11 лютого:

Локдаунів більше не буде? Україна досягла піку захворюваності на Омікрон, далі має бути легше. Дізнаємось, що думають про це медики та місцева влада.

Порошенко знову у суді. Сьогодні розглядали апеляцію колишнього президента за звинуваченнями у державній зраді. Підтримати підсудного вирушив і десант львівських депутатів. Оглянемо, як закінчилося це засідання.

Гучний скандал через плагіат. Директор «Дому Франка», літературознавець Богдан Тихолоз звинуватив у плагіаті головного редактора журналу «Всесвіт» Дмитра Дроздовського. Конфлікт має вирішити суд. Обговоримо у студії з Богданом Тихолозом, яким має бути покарання за крадіжку інтелектуальної власності.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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