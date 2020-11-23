У вівторок, 24 листопада, через проведення ремонтних робіт на газопроводах працівники «Львівгазу» припинять з 10:00 до 19:00 газопостачання до низки львівських вулиць.

Наводимо перелік будинків, які 24 листопада, будуть без газу: вул. Юнаківа, 9 (б, в, г, е, ж), 10, вул. Шевченка, 77, 17, 19, 21, 25, 90, 42, 120, 34, 87, 87а, 31, вул. Залізнична, 7 (а, в, г, д, ж, к, л, м, н, п, с, т), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, вул. Братів Міхновських, 32б, вул. Шведська, 3, вул. Золота, 42, 28, 26, 25, 21, вул. Шолом-Алейхема, 11, вул. Єрошенка, 13, 14, 16, 2, 28, 30, 34, вул. Раппопорта, 8, 17, 1, вул. Базарна, 20, 20а, 13, 11, вул. Клепарівська, 18, 35а, вул. Бортнянського, 30/32, вул. Степанівни, 31, 45, 47, вул. Чоловського, 2, вул. Яцкова, 15, вул. Комарова, 17, 19, 21, вул. Левандівська, 14.