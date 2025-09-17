Зустрічі проводилися навіть в укриттях

Львів передав до Брюсселя фінальну заявку на участь у конкурсі «Європейська столиця культури 2030». Концепція міста має назву «Відповідальність бути» й сформована в умовах війни та суспільних викликів. Вона поєднує досвід загроз та втрат з ідеями гідності, солідарності та культурного відновлення.

Інститут стратегії культури, який є координатором усього процесу, повідомляє, що робота над заявкою тривала з 2010 року, а найбільш інтенсивним став останній період. До процесу долучилися сотні людей, а самі учасники наголошують, що навіть у час повномасштабної війни обговорення й підготовка не припинялися — зустрічі проводили у сховищах та онлайн.

Наступними етапами стануть візит журі конкурсу до Львова та фінальна презентація заявки в Брюсселі. Рішення про те, чи отримає місто титул Європейської столиці культури 2030 року, оголосять 21 жовтня.

«Для нас звання Європейської столиці культури – це не просто статус. Це «Відповідальність бути»: містом, яке надихає, містом, яке не боїться амбітно мріяти навіть у найтемніші часи, містом, яке ризикує і творить велике», – наголосив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.