У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 28 жовтня:

Карантинні умови «червоної» зони у Львові почнуть діяти завтра. Дізнаємось, які рішення сьогодні прийняв міський штаб протидії коронавірусу.

Мерія Львова зобов’язала священика ПЦУ знести незаконну капличку на Під Голоско. Про демонтаж будівлі у міській раді намагалися домовитися ще від весни.

Україну вперше відвідав президент авіакомпанії Wizz Air Роберт Кері. Обговоримо з керівником одного з провідних лоукостерів Європи розвиток українського ринку авіаперевезень і запуск нових напрямків зі Львова.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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