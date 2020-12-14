У вівторок, 15 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць в усіх районах Львова. Відтак протягом дня світла не буде за такими адресами: Галицький район: вул. Замкова, 15а, 16, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 31, вул. Папарівка, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16. Залізничний район: вул. Гайова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, вул. Дідушка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15, вул. Невелика, 4, 6, 10, вул. Олесницького, 33, вул. Робсона, 11, вул. Олешківська, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, вул. Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, вул. Чагарникова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14, вул. Широка, 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37. Личаківський район: вул. Кордуби, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, вул. Сахарова, 16б (Винники). Сихівський район: вул. Кавалерідзе, 17, 19, 21, 23, 25, 27, вул. Майданна, 1, 6, 6Б, 8, 8а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29, вул. Пирогівка, 1, 1А, 2, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 14Д, 15, 16, 20, 22, 24, 25а, 28, 30, 32, 34, вул. Гетьмана Полуботка, 21, 23, 25, 27, вул. Садибна, 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а. Франківський район: вул. Героїв УПА, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 78б, вул. Карпинця, 8, вул. Поліщука, 81, 87а, вул. Похила, 6. Шевченківський район: вул. Промислова, 47, 58.

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