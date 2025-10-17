Шевченківський районний суд Львова зобов’язав «Львівелектротранс» виплатити 750 тис. грн моральної компенсації матері загиблого через наїзд тролейбуса чоловіка. Водійка тролейбуса раніше отримала умовне покарання за цю ДТП.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, аварія сталась ще 8 липня 2020 року на вул. Володимира Великого біля будинку №26а. На зупинці водійка тролейбуса під час закривання дверей затиснула руку чоловіка, коли він ще не встиг зайти у салон, і почала рух, не переконавшись, що це буде безпечно. Через наїзд тролейбуса 34-річний чоловік опинився у лікарні, де помер від отриманих травм.

Водійку тролейбуса у листопаді 2022 року суд визнав винною у вчиненні ДТП, але звільнив від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном. Мати загиблого пішохода звернулась до суду, щоб стягнути моральну компенсацію із роботодавця винуватиці ДТП та страхової компанії.

Цю справу розглянув суддя Петро Невойт, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він задовольнив позов матері загиблого пішохода, зобов’язавши «Львівелектротранс» виплатити їй 751 тис. грн моральної шкоди, ще 28 тис. грн має заплатити страхова компанія «Євроінс Україна». Відповідачі також компенсують позивачці витрати на правову допомогу (загалом 10 тис. грн). Рішення суду ще можна оскаржити.