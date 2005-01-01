«Львівелектротранс» запровадив спільні абонементи з Nextbike

У Львові місячні абонементи Nextbike даватимуть право на поїзд в електрнотранспорті

У п’ятницю, 8 червня, виконком Львівської міськради дав дозвіл на продаж у місті спільних абонементів сервісу велопрокату Nextbike та «Львівелектротрансу», за яким користувачі зможуть брати велосипеди на прокат та користуватися послугами електротранспорту.

Виконком ЛМР вніс відповідні зміни до рішення №398 «Про встановлення вартості місячних проїзних карток у міському електричному транспорті». Відповідно до них, «Львівелектротранс» отримуватиме по 100 грн від компанії «Nextbike Україна» за придбані спільні абонементи.

Вартість місячних абонементів Nextbike, які передбачатимуть можливість белімітного проїзду в електротранспорті упродовж 30 днів, становить 250 гривень. Спільна ініціатива почала діяти з червня 2018 року.

Зазначимо, зараз у системі Nextbike зареєстровано понад 10 тис. львів’ян. Наразі у місті діють 24 станції велопрокату, однак цього року компанія планує відкрити ще близько десяти нових станцій.

Як інформував ZAXID.NET, електронні місячні абонементи на проїзд у львівському електротранспорті, які можна придбати через додаток «Приват24» та на сайті «Львівелектротрансу», коштують 150 грн, а паперові – 160 грн.