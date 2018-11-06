Львівська мерія заборонила школярам голосувати за проекти громадського бюджету під час навчання

Як подати (і виграти) проект на фінансування з громадського бюджету Львова.

Учні львівських шкіл мають голосувати за проекти громадського бюджету виключно у позаурочний час. Про це йдеться у дорученні начальниці управління освіти Львівської міськради Зоряни Довганик, яке вона підписала у понеділок, 5 листопада.

У дорученні вказано, що залучати школярів «до заходів, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, заборонено». Нагадаємо, що торік у соцмережах поширювали інформацію, що під час голосування за проекти громадського бюджету, вчителі деяких шкіл організовано приводили старшокласників у ЦНАПи. У такий спосіб освітні проекти здобували більше голосів.

Доручення начальниці управління освіти. Клікніть для збільшення

Нагадаємо, що голосування за проекти громадського бюджету Львова триває з 1 листопада до 15 листопада. Львів’янин, якому виповнилось 16 років, може проголосувати за один малий (до 500 тис. грн) та один великий проект (до 3 млн грн). Зробити це можна на сайті громадського бюджету, або через ЦНАПи.

Станом на 13:20 6 листопада за проекти громадського бюджету Львова проголосували уже 20,7 тис. львів’ян.

Додамо, що торік серед переможців громадського бюджету левову частку становили освітні проекти. Тому у 2018 році ввели обмеження щодо освітніх проектів які можуть реалізувати за міський кошт. Відтепер кількість проектів, що не стосуються освітньої тематики, має становити мінімум 40% від загальної кількості переможців громадського бюджету.