Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет

Львівська облрада звернулася до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України про звільнення міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Відповідне звернення підтримали 64 депутати з 84 на сесії у вівторок, 22 грудня.

Депутати висловили обурення призначенням Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та вважають, що нардепи, які проголосували за таке призначення, «фактично підтримали знищення позитивних реформ в українській освіті та її україноцентричної складової».

«Вважаємо, що Сергій Шкарлет не може очолювати міністерство через свою політичну позицію, зв’язки з Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра, у тому числі через плагіат у його наукових роботах та ідею зробити зовнішнє незалежне оцінювання необов’язковим», – йдеться у зверненні, яке ініціювала фракція партії «Голос».

Обласні депутати також вважають, що Сергій Шкарлет провалив підготовку до нового навчального року, не організувавши належно закупівлю засобів індивідуального захисту для освітян. Окрім того, голосування за його призначення відбувалося з порушеннями регламенту Верховної Ради. Відтак депутати ЛОР звернулися до керівництва держави про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра.

Верховна Рада 17 грудня призначила Сергія Шкарлета міністром освіти. За таке рішення проголосували 226 народних депутатів. З червня він був на посаді заступника і виконував обов’язки міністра. Перед тим профільний парламентський комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра.