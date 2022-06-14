Львівська облрада затвердила чотирьох присяжних Радехівського райсуду
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Радехівському суду затвердили чотирьох присяжних засідателів
Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 червня, затвердила список присяжних для Радехівського районного суду Львівської області. Рішення підтримали 45 депутатів.
Своїм рішенням депутати затвердили список із чотирьох присяжних та рекомендували Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України у Львівській області здійснити перевірку кандидатів.
До списку присяжних Радехівського районного суду потрапили:
- Шпак Руслана Василівна (57 років),
- Боднарчук Любов Михайлівна (56 років),
- Літинський Василь Васильович (56 років),
- Манчур Василь Миколайович (59 років).
Відповідно до закону, перелік присяжних для місцевих судів затверджують місцеві ради за заявами самих громадян, які захотіли стати присяжними. В останні роки суди повідомляли про брак присяжних через низьку мотивацію та складність такої роботи.
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