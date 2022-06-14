Радехівському суду затвердили чотирьох присяжних засідателів

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 червня, затвердила список присяжних для Радехівського районного суду Львівської області. Рішення підтримали 45 депутатів.

Своїм рішенням депутати затвердили список із чотирьох присяжних та рекомендували Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України у Львівській області здійснити перевірку кандидатів.

До списку присяжних Радехівського районного суду потрапили:

Шпак Руслана Василівна (57 років),

Боднарчук Любов Михайлівна (56 років),

Літинський Василь Васильович (56 років),

Манчур Василь Миколайович (59 років).

Відповідно до закону, перелік присяжних для місцевих судів затверджують місцеві ради за заявами самих громадян, які захотіли стати присяжними. В останні роки суди повідомляли про брак присяжних через низьку мотивацію та складність такої роботи.