Валерію Курку оголосили підозру в кримінальному провадженні

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 7 липня, ухвалила заяву щодо підтримки екскомандира 103 бригади ТрО полковника Валерія Курка, якого підозрюють в незаконних виплатах бойових премій на суму майже 80 млн грн. Заяву підтримали 53 депутати з різних фракцій.

У заяві зазначається, що перевірка державою законності використання бюджетних коштів не може перетворюватися на дискредитацію командирів, які брали на себе відповідальність за формування підрозділів, організацію оборони та виконання бойових завдань.

«За інформацією органу досудового розслідування, підозра Валерію Куку пов’язана з наказами про нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям в період виконання завдань в умовах воєнного стану. Йдеться не про особисте збагачення командира, а про виплати військовослужбовцям, які, за позицією сторони захисту та публічними повідомленнями, виконували завдання в зоні бойових дій на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янщині. При чому підставою для виплат були і розпорядження командування оперативно-тактичного угруповання», – зазначили обласні обранці.

На думку депутатів, справа Валерія Курка має особливе значення для Львівщини.

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«Ми, депутати Львівської обласної ради, не підміняємо собою суд і не втручаємось у здійснення правосуддя. Водночас вважаємо, що органи досудового розслідування, прокуратура та суд мають забезпечити такий підхід, який не допустить перетворення кримінального провадження на інструмент публічної дискредитації бойового командира та всього командного складу Збройних сил України», – зазначається у заяві.

Нагадаємо, у червні цього року колишньому командиру львівської 103 бригади ТрО полковнику Валерію Курку оголосили підозру в кримінальному провадженні, відкритому за статтею про недбале ставлення до військової служби. Валерія Курка обвинувачують у незаконних виплатах бойових по 100 тис. грн за період з квітня 2023 до січня 2024 року на загальну суму майже 80 млн грн.

Полковник Курко очолював 103 бригаду ТрО понад два роки – з моменту її створення у січні 2022 до лютого 2024 року.