Пацієнт – 55-річний мешканець Івано-Франківщини

В Університетській лікарні ЛНМУ медики врятували 55-річного мешканця Івано-Франківщини від ампутації ноги та попередили інфаркт. У пацієнта виявили тромбоз аорти й тяжке ураження серця, але завдяки складним операціям чоловік уже за два тижні повернувся додому на власних ногах.

55-річного пана Василя з Івано-Франківщини кілька місяців турбував сильний біль в правій нозі. Чоловік працював тяжко у лісі, багато ходив і не стежив за здоров'ям. До того ж мав шкідливу звичку – куріння. В місцевій лікарні йому ампутували один палець, проте рана довго не гоїлась. А навпаки почала поширюватись на всю стопу.

Чоловік звернувся за допомогою до судинних хірургів Університетської лікарні, де його обстежили і діагностували складну патологію – тромбоз аорти. Тож пацієнта скерували на операцію, щоб терміново відновити кровопостачання до ніг. Права нога мала загрозливу ішемію, що є сильним передвісником смертності у розвинутих країнах.

«При обстеженні ми виявили, що проблеми не лише з аортою та ногами, а й присутнє тяжке ураження серця. Фракція викиду в пацієнта 35%, при нормі – понад 55%. Класична реконструкція судин була небезпечною для хворого, тому ми створили новий шлях, взяли кров від правої руки і провели до правої ноги. Для судинних хірургів це звиклі речі, проте цікавість цього випадку, що саме у молодого пацієнта розвинулась така патологія, а ноги у нього впродовж тривалого часу кровопостачались від гілок судини, яка в нормі кровопостачає кишківник», – розповів доцент, судинний хірург Роман Трутяк.

Крім того, лікарі провели обстеження судин серця і виявили уражені коронарні артерії. Тож на наступній операції пацієнту кардіохірург Олексій Мишаківський встановив стент у коронарну артерію. Тож хірурги врятували пацієнта від ампутації ноги та зменшили ризик інфаркту міокарда. Через 14 днів після операції чоловік повернувся додому на своїх двох ногах.

Над порятунком пацієжнта працювали: оперуючий хірург – доцент Роман Трутяк, асистенти – Анастасія Дорота, Олег Щепітко, кардіохірург – к.м.н. Олексій Мишаківський, анестезіолог – Роман Михальчук.