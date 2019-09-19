Львівські патрульні перевіряють маршрутки, які заїжджають у місто

У Львові управління «Укртрансбезпеки» і патрульної поліції Львівської області провели спільний рейд. Хотіли перевірити, яка ситуація з перевезеннями пасажирів в місті й області. Цього разу перевірку влаштували у Львові біля Приміського та Залізничного вокзалів.

На території Львова є визначені автостанції, куди повинні заїжджати автобуси різних маршрутів. До цих автостанцій також курсують і міські маршрути. Але ця вимога не завжди виконується перевізниками.

Ловили тих водіїв, які не мають документів на погоджену схему руху, або ж їхні паспорти маршрутів протерміновані. Виявили і таких, що понаднормово виїжджають на рейс, ризикуючи життям пасажирів через власну втому. На порушників склали шість постанов: за відхилення від маршруту та технічний стан транспортних засобів. А також оформили 15 актів.

«Мета цього заходу є перевірка наявності дозволу документів в частині схему руху і інших документів, які дають право проїзду через територію міста Львова. Зокрема для приміських і міжміських автобусних маршрутів», – розповів Олег Партика, в.о. начальника міського управління транспорту.

Натомість, в.о. начальника управління «Укртрансбезпеки» Роман Лобода підтверджує: «Все це робиться для того, щоби пересвідчитися, що безпека перевезень є на відповідному рівні».