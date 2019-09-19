Львівська міськрада відмовилась купувати громадський транспорт без кондиціонерів

Чому холодно у львівських маршрутках і трамваях?.

Чому у львівських маршрутках і трамваях не вмикають кондиціонери?.

Температура у громадському транспорті влітку досягає 40 градусів

Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 19 вересня підтримали петицію про заборону закупівлі громадського транспорту без кондиціонерів. За відповідну ухвалу проголосували 36 депутатів.

Петицію «Заборонити закупівлю громадського транспорту для Львова без кондиціонерів» опублікували на сайті місцевих петицій 26 червня. Через місяць ця петиція набрала необхідні для розгляду депутатами 500 голосів.

У петиції, автором якого є львівський журналіст Андрій Маринюк, йде мова про те, що температура в громадському транспорті влітку стає некомфортною.

«За проведеними дослідженнями, в літню пору температура в громадському транспорті сягає позначок від 35 до 40+ градусів. Львівські автобуси та маршрутки перетворились на справжнє пекло. Постійні скарги пасажирів на те, що комусь немає чим дихати, а комусь дує, а також жахливі запахи від розпарених людських тіл в переповнених трамваях, тролейбусах чи автобусах зробили неможливим пересування львів’ян та гостей міста в громадському транспорті», – йдеться в петиції.

Відтак автор петиції запропонував заборонити закупівлю нових транспортних засобів, якщо в них відсутня система кондиціонування та опалення.

«Також пропоную ввести знижувальний коефіцієнт вартості проїзду для транспорту в якому відсутнє опалення в зимовий період чи кондиціонування в літній. Та затвердити нормативні показники температури в транспортному засобі для кожної пори року, в разі відхилення від яких застосовувати знижувальний коефіцієнт для всіх ТЗ», – наголошує автор петиції.

Відтак депутати Львівської міськради підтримали цю петицію. На наступне засідання сесії департамент житлового господарства та інфраструктури має підготувати план дій, щоб реалізувати вимоги петиції.

Зазначимо, що Львів закупив у компанії «Електрон» 50 тролейбусів, які будуть забезпечені системою кондиціонування. Перший такий тролейбус уже їздить містом у тестовому режимі.