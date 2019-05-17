Львівські патрульні затримали злодія під час крадіжки в підвалі

У Львові на вул. Вербицького патрульні виявили чоловіка, який проник у чужий підвал. З'ясувалося, що обікрасти підвал намагався 34-річний раніше судимий чоловік.

«Учора вночі екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що на вул. Вербицького невідомий чоловік проник у підвальне приміщення. Патрульним, які прибули на місце виклику, заявник повідомив, що виявив зірваний замок на дверях у приміщення підвалу і почув звуки зсередини», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

34-річний раніше судимий чоловік намагався обікрасти підвал

У підвалі, куди спустилися патрульні, вони виявили чоловіка з наплічником. Невідомий не міг пояснити, що він тут робить, та спробував утекти. Проте патрульні його зупинили. Виявилося, що 34-річний громадянин уже був раніше судимим. На місце викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Правоохоронці з’ясовують деталі події та можливу причетність чоловіка до інших крадіжок.