Незаконним переправникам - 22 і 23 роки

Двоє закарпатців віком 22 і 23 роки отримали підозру в організації схеми незаконної міграції військовозобов’язаних. Їх викрили після спроби вивести в Румунію 37-річного львів’янина, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Свої послуги двоє молодих людей оцінили у 7,5 тис. доларів США. Спочатку львів’янин приїхав в село Яблуниця на Івано-Франківщину, де один зі спільників зустрів його вночі на Яблуницькому перевалі та повів через ліс в обхід блокпостів на територію Закарпаття.

У Закарпатській області біля Ясіні на них уже чекав другий спільник на автомобілі Audi, який другорядними дорогами повіз львів’янина до прикордонної смуги. Далі чоловіка планували доправити до визначеної ділянки українсько-румунського кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску. Проте обох учасників схеми викрили та затримали правоохоронці.

Під час обшуків на місці події виявлено та вилучено 4,5 тис. доларів США, чотири мобільні телефони, які використовувались для конспіративного зв'язку, а також автомобіль Audi, яким транспортували «клієнта».

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Обом співучасникам інкриміновано організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння його вчиненню, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до семи років.