Львівський ІТ-кластер передав ПвК «Захід» авіаційний комплекс

Львівський ІТ-кластер передав ПвК «Захід» авіаційний комплекс, який складається з 11 літаків. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив 15 вересня, що авіаційний комплекс допомагатиме знищувати ворожі дрони та підсилить обласну ППО.

Кожен із 11 літаків обладнаний ретрансляторами, щоглами для зв’язку, катапультами для запуску та іншим оснащенням для ефективної роботи. Авіаційний комплекс – це повністю українське виробництво, його вартість становить 4 млн грн, які зібрали компанії-учасники Львівського IT-кластера.



«Дякую Степанові Веселовському, Юрію Огоновському і всім людям з Кластера, разом з якими ми вже четвертий рік втілюємо низку проєктів для зміцнення нашої оборони. Дякую оборонцям ПвК «Захід» за вашу дуже складну і дуже важливу службу. За те, що робите все, аби під час кожної повітряної тривоги небо над Львівщиною і над іншими областями на заході України залишалося спокійним, щоб вціліли наші домівки, медзаклади, школи, обʼєкти критичної інфраструктури», – написав Козицький.