Засуджені потрапили в полон до ЗСУ під час боїв на Харківщині

Галицький райсуд Львова визнав винними в державній зраді та участі незаконному збройному формуванні двох бойовиків «ЛНР». Віктору Випряжкіну та Максиму Сімоненку присудили по 13 років тюрми з конфіскацією всього майна.

За матеріалами справи, чоловіки 23 лютого 2022 року добровільно прибули до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ЛНР» і вступили до її лав, повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вироки від 5 січня.

Луганчанина Віктора Випряжкіна зарахували до списків особового складу 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР» на посаду водія, а згодом старшини.

На початку березня минулого року Випряжкіна та інших бойовиків «ЛНР» возили до міста Валуйки Белгородської області РФ. Там чоловік пройшов військову підготовку до майбутніх боїв проти України, набув навичок стрільби з вогнепальної зброї та кидання гранат.

На початку квітня 2022 року Випряжкін прибув до села Старовірове Харківської області. У цьому селі був склад боєприпасів РФ поблизу піщаного кар’єру. Випряжкін та інші солдати, зокрема, охороняли цей склад. Обвинувачений та інші мобілізовані виконували обов’язки караульної служби по охороні складів ракетно-артилерійського озброєння.

Наприкінці квітня того року Випряжкін спільно з іншими 70 мобілізованими займалися облаштуванням та укріпленням восьми вогневих позицій ЗС РФ в лісосмузі для ведення бою, риттям окопів, будівництвом бліндажів і охороняли склади з боєприпасами.

Інший обвинувачений Максим Сімоненко виконував обов’язки «стрільця», а також забезпечував безпеку військових РФ і бойовиків «ЛНР» у захоплених населених пунктах Луганської та Харківської областей.

Випряжкін і Сімоненко потрапили в полон Збройних сил України 12 вересня 2022 року під час боїв у місті Куп’янськ Харківської області.

Обох чоловіків звинуватили у державній зраді, участі у терористичній організації і незаконному збройному формуванні. У судовому засіданні вони вину визнали і обставин справи не оспорювали. Їм призначено по 13 років позбавлення волі кожному з конфіскацією усього майна.