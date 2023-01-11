Бойовик «ЛНР» Олександр Литовченко (зліва) засуджений на 15 років тюрми

Галицький районний суд Львова виніс вирок 46-річному мешканцю Лисичанська Олександру Литовченку, який воював на боці так званої «ЛНР». Рішенням суду бойовику заочно присудили 15 років тюрми.

Як повідомили в СБУ Львівщини, зрадника викрили контррозвідки СБУ. 46-річний мешканець Лисичанська у 2014 році був учасником терористичної організації «народна міліція ЛНР». Служив у розвідроті мотострілецької бригади, був командиром взводу снайперів, мав позивний «Латиш».

«У складі незаконних збройних формувань бойовик проводив підготовку снайперів. А також забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога і курував виходи диверсійно-розвідувальних груп на територію підконтрольну Україні», – розповіли в СБУ.

Слідство встановило, що «Латиш» активно пропагував російські ідеологічні погляди та не визнавав Україну як суверенну державу.

Галицький районний суд Львова 9 грудня 2022 року визнав бойовика винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок наразі не оприлюднений у судовому реєстрі. За даними ZAXID.NET, справа стосується бойовика Олександра Литовченка. Він потрапить до в’язниці одразу після того, як його затримають українські правоохоронці.