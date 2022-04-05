Маршрут частково компенсує відсутність тролейбуса №29

Від середи, 6 квітня, у Львові змінюють тролейбусний маршрут №30. Спочатку відбудеться пробна обкатка за новою схемою, після цього тролейбуси почнуть перевозити пасажирів. Зміни тимчасові, через те, що тролейбус №29 від початку війни не курсує, повідомили у «Львівелектротранс».

На маршрут №30 додадуть два вагони, ним курсуватиме шість тролейбусів з інтервалом руху 10-11 хвилин.

Нова тимчасова схема руху тролейбусів №30: Університет – Героїв УПА – Любінська – Патона – Ряшівська – Патона – Любінська – Антоновича – Університет.

«У зв'язку з військовим станом та закриттям тролейбусного маршруту №29 у ЛКП «Львівелектротранс» було прийнято рішення про оптимізацію тролейбусного маршруту №30 для того, щоб частково компенсувати незручності через відсутність маршруту № 29», – повідомили у відомстві.

Зараз Служба енергогосподарства влаштовує контактну мережу тролейбуса на перехресті вулиць Любінська – Виговського. Для цього працівники використовують демонтовані з реконструйованої вул. Кульпарківської деталі (стрілки, пересічення).

«Усі демонтовані матеріали відремонтовані працівниками СЕГ, оскільки нових спецчастин у зв'язку з воєнним станом в країні немає. Роботи виконуються у стислі терміни, за важких погодних умов та під час комендантської години», – пояснили у «Львівелектротрансі».