Цього року фестиваль відбудеться впʼятнадцяте

У Львові проведуть ювілейне Свято сиру і вина, до якого долучаться ветерани Центру Unbroken, які разом із гостями готуватимуть «Вино життя». На гостей чекає концерт Fiїnkи, а також камерний вечір поезії, дегустації сиру і вина та арома-бар від Львівської свічкової мануфактури.

Ювілейний 15-й фестиваль відбудеться 19-21 вересня у Львівському Палаці мистецтв. Фестиваль обʼєднає понад 50 українських виноробів, сироварень і сотні гостей з усієї країни.

Організатори зазначають, що цього року традиційна давильня винограду отримає особливий зміст. До ритуалу долучаться ветерани, які проходять реабілітацію у Центрі Unbroken. Разом із гостями фестивалю вони чавитимуть виноград, щоб започаткувати нову традицію.

«Важливо зберігати й примножувати традиції та звичаї, які прийшли до нас від діда-прадіда. А коли при цьому можна підтримати й наших підприємців, виробництва, зокрема сироварні та виноробів, то це чудово. Тому обʼєднаємося разом – будемо чавити виноград, підтримувати одне одного і нести традиції в майбутнє», – зазначили у Центрі Unbroken.

З отриманого соку українські винороби створять особливе «Вино життя». Його презентують на наступному фестивалі, а всі гроші передадуть на підтримку ініціатив Центру Unbroken.

«Свято сиру і вина завжди було про радість, смак і традиції. Але зараз для нас важливо додати ще одну складову – вдячність. Давильня винограду у новому форматі – це наш спосіб подякувати військовим й нагадати, що разом ми створюємо не лише вино, а й майбутнє», – пояснює директор фестивалю Андрій Сидор.

Гості фестивалю зможуть спробувати вина від найкращих виноробів та сироварів, відкрити нові смаки, відвідати лекції, музичні виступи та камерні вечори з поезією і вином. Головною хедлайнеркою свята стане Fiїnka, яка й відкриє фестиваль.

Крім традиційних Давильні винограду чи куштування львівського сирника, організатори обіцяють гостям і кілька новинок, серед яких фановий забіг із сирними та винними піт-стопами, камерна зустріч при свічках із поетами Іваном Малковичем та Юрієм Андруховичем у Львівській опері, дегустації вина та сиру у форматі guided tasting та арома-бар від Львівської свічкової мануфактури, де представлять ексклюзивну свічку, розроблену для ювійлейного фестивалю сиру і вина.

Кожен гість отримає скляний дегустаційний келих, який залишиться на знадку про подію. Придбати квитки можна за посиланням.