Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні та у керуванні авто без посвідчення водія Михайла Григориченка. Чоловіка оштрафували на загальну суму 91,8 тис. грн.

Як вказано у постановах суду, 13 листопада Михайла Григориченка зупинили за кермом ВАЗ на вул. Хвильового неподалік будинку №50. У водія були ознаки наркотичного сп’яніння (завужені зіниці, які не реагують на світло, порушення координації рухів, підвищена жвавість), але він відмовився від проходження перевірки. Раніше Михайла Григориченка уже затримували нетверезим за кермом.

Поліцейські також встановили, що водій не отримував водійських прав і уже не вперше сів за кермо без документів.

На водія склали протоколи про нетверезу їзду та керування авто без прав. Суд розглянув ці протоколи окремо та оштрафував Михайла Григориченка на 51 тис. грн за п’яне водіння, ще 40,8 тис. грн штрафу він має сплатити за їзду без документів. Суд також заборонив йому керувати транспортними засобами 10 років. Постанови ще можуть бути оскаржені.