Роберт Бровді прокоментував повідомлення про тиск на ветерана з боку командирів СБС

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» прокоментував повідомлення начальниці медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової щодо тиску з боку Командування Сил безпілотних систем на ексвійськового, який закликав до мітингу на підтримку Михайла Федорова.

Роберт Бровді наголосив, що у Силах безпілотних систем «жодні репресії щодо військових не толеруються». Він також назвав інформацію, оприлюднену у ЗМІ, «гіперболізованою», однак пообіцяв зʼясувати, чи дійсно хтось із Командування СБС намагався чинити тиск на ветерана.

«По поширеному у ЗМІ епізоду: хто саме з медслужби угруповання, з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що взяв участь у мітингу (на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, – ред.), – зʼясую. З попередньої інформації сенсацію зчинили неосмислено, а не через факт тиску. ЗМІ ж, відповідно до тренду, гіперболізували почуте. Не ті у нас бійці зібралися, котрі терпітимуть тиск і мовчатимуть», – написав Роберт Бровді.

Він також заперечив, що командування «не знає, що реально відбувається на позиціях». Він наголосив, що Командування Сил безпілотних систем постійно перебуває у зоні бойових дій.

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«Командувач угруповання СБС, начальник штабу СБС та чотири заступники безвиїзно та безтерміново перебувають у зоні бойових дій, виконуючи завдання у бригадах та корпусах. Наголошую – усі командири в районах виконання», – зазначив Роберт Бровді.

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Нагадаємо, вдень пʼятниці, 17 липня, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» повідомила, що їй телефонували представники Командування Сил безпілотних систем та запитували про Дмитра Козятинського, який раніше служив бойовим медиком в «Ульфі». Військовослужбовиця вважає, що інтерес до ветерана з боку СБС виник через те, що він одним із перших закликав українців виходити на мирні акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Аліни Михайлової, Дмитро Козятинський звільнився зі служби в ЗСУ рік тому. Військова висловила думку, що командування «часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська».