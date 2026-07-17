Дмитро Козятинський на акції на підтримку Михайла Федорова в Києві

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова повідомила, що їй телефонували представники Командування Сил безпілотних систем та запитували про Дмитра Козятинського, який раніше служив бойовим медиком в «Ульфі». Михайлова вважає, що інтерес до ветерана з боку СБС виник через те, що той одним із перших закликав українців виходити на мирні акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Про це вона написала у фейсбуці в п’ятницю, 17 липня.

За її словами, Козятинський понад рік тому звільнився з армії й нині не має жодного стосунку до Збройних сил України. Водночас додала Михайлова, керівництво не має «актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська».

«Про що це все? Про те, що сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку. Які, не дай божє, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. (...) Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто “профілактичної розмови”, щоб людина не забувала, де вона і кому служить. І саме це є найбільшою проблемою», – ідеться в повідомленні.

Михайлова зауважила, що страх ніколи не був ознакою сильної влади, а спроби змусити всіх мовчати ніколи не створювали довіри. Натомість вони лише накопичували образу й відчуття несправедливості.

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«Тому я щиро бажаю Генеральному штабу й Офісу Президента знайти кризових менеджерів, які здатні думати на кілька кроків уперед і розуміти наслідки власних рішень. Бо ми не на Росії», – додала вона.

Сам Дмитро Козятинський в соцмережах знову закликав громадян прийти в п’ятницю, о 20:00, на площу Франка в Києві.

Скриншот допису Дмитра Козятинського

В Офісі президента назвали «дурнуватою ініціативою» спроби командування отримати інформацію про ветерана Дмитра Козятинського, передає українська служба «Радіо Свободи». Радник президента Дмитро Литвин заявив, що це «дурнувата ініціатива щось надмірно проконтролювати, якої завжди немало в будь-яких державних структурах».

Зауважимо, у соцмережах військовослужбовці також повідомили про спроби тиску з боку командирів через їхню підтримку протестів чи публічне висловлення незадоволення діями Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та відставкою Михайла Федорова з Міноборони.

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Доповнено. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що в СБС «жодні репресії військових не толеруються, рівно, як і інші правопорушення». Він закликав військових повідомляти про будь-які порушення, зловживання, насильство, корупцію тощо через канал прямої комунікації з командувачем.

«По поширеному у ЗМІ епізоду: хто саме з медслужби угруповання, з якою метою, у якому тоні та за чиєю вказівкою цікавився колишнім військовослужбовцем СБС, що прийняв участь у мітингу – зʼясую», – повідомив Бровді.

Він також наголосив, що командувач угруповання СБС, начальник штабу СБС та чотири заступники «безвиїзно та безтерміново» перебувають у зоні бойових дій при виконанні у бригадах та корпусах.

«Мова про ядро командування, що складається виключно з бойових командирів, кожний з котрих свій хрест війни та досвід тривало протопав позиціями двома ніжками: екскомандир 414 бригади Мадяр, екскомандир 28 бригади Халабуда, екскомандир 427 бригади Хасан, діючий командир 414 бригади Кліма, екс-командир “Фенікс” Земляк, екс-командир 2 бату 414 бригади Адвокат та інші Козаки. Це і є поточне командування СБС, що не є таємницею», – додав командувач.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль відбувають мирні мітинги проти кадрового рішення Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова. Акції відбуваються в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Миколаєві та низці інших міст.

За словами Михайла Федорова, президент ухвалив рішення про його звільнення через блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Наразі виконувачем обовʼязків міністра оборони України є генерал-майор СБУ Євгеній Хмара. Зі січня він виконував обовʼязки голови Служби безпеки України.