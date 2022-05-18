Шкідники обплітають кущі павутинням та з'їдають листки самшиту

На Рівненщині спеціалісти фіксують масове поширення самшитової вогнівки, яка знищує декоративні кущі самшиту або бушпану. Поширенню шкідника посприяла аномально тепла зима. Власникам зелених насаджень рекомендують знищувати шкідників за допомогою хімікатів або біопрепаратів.

Як повідомила Держпродспоживслужба Рівненщини, шкідник масово поширюється у місті Рівне та по території області. Порівняно з минулими роками, вогнища самшитової вогнівки суттєво розширились. Цьому посприяла дуже тепла зима.

Основними ознаками заселення рослин самшитовою вогнівкою є побіління листя та велика кількість павутини на ньому. Личинки виїдають нижню сторону листків, далі гусениці старших віків грубо об’їдають листя та молоду кору самшиту, обплітають їх павутиною. При значному заселенні кущі починають стрімко всихати, втрачати декоративність і навіть гинути.

Боротись зі шкідником можна двома способами: за допомогою хімікатів або біопрепаратів.

«Щодо застосування біологічного методу боротьби, то слід врахувати, що бактеріальні препарати найкраще застосувати на перших етапах пошкодження куща молодими гусеницями та за температури повітря 17-18°С. Крім того, бактеріальні препарати діють не так швидко, як хімічні, тому до своєї загибелі гусениці ще можуть пошкоджувати листки самшиту», – йдеться у повідомленні.