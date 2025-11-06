Найкращий час для побілки дерев – це пізня осінь або ж зима, якщо дозволяє погода

Побілка дерев – це справді суперечлива тема для садівників, адже одні вірять, що вона не потрібна, а інші навпаки. Дізнайтеся чи потрібно все ж таки білити дерева у листопаді.

Чи потрібно білити дерева восени?

Восени дерева потрібно білити. Найкращий час для побілки дерев – це пізня осінь або ж зима, якщо дозволяє погода. Ця проста дія допоможе врятувати дерева від пошкоджень морозом.

Дуже часто навесні дерева страждають від морозобоїн – пошкоджень стовбура у вигляді радіальних тріщин. Вони з’являються через різке охолодження дерева. І завдяки побілці, яку ви проведете у листопаді чи взимку, вам вдасться уникнути подібних проблем.

