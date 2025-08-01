Святковий букет, який готують спеціально до Маковія

Щороку 1 серпня в Україні відзначають Медовий Спас, який у народі також називають Маковієм. Це перше з трьох літніх свят Спаса, що знаменує початок Успенського посту, періоду духовного очищення та стриманості, який триває два тижні. Що святять на Маковія у церкві пише УНІАН.

Як видно з назви, головними символами цього дня є мед, мак і вода. Саме їх найперше приносять до церкви для освячення. До святкових кошиків віряни також додають запашні букети з трав і квітів, які називають «маковійчиками», а ще фрукти та ягоди нового врожаю.

Що прийнято святити на Маковія:

мед нового збору – символ щедрості та Божої ласки;

стиглий мак як знак родючості та оберег;

чисту воду для зцілення й очищення;

фрукти та ягоди, що дозріли влітку;

пісну випічку або хліб;

ароматні трави та квіти.

Маковійчик за традицією складається з різнотрав’я, зазвичай у ньому до 17 видів рослин. Обов’язковими вважаються коробочки стиглого маку (дикий або городній), гілочки полину, колоски жита чи пшениці, м’ята, соняшник, материнка, календула, рутка, тирлич, буркун, чортополох, любисток, волошки, деревій та інші польові квіти. Кожна з них має особливе значення, як для захисту, так і для зцілення. Після освячення маковійчик зберігають у домі цілий рік як оберіг, обв’язавши червоною стрічкою. Освячену воду також вважають цілющою, її використовують при хворобах або для окроплення оселі.

Що не варто класти до кошика для освячення:

алкогольні напої, зокрема вино чи міцні спиртні вироби;

страви з м’яса, риби, молочні продукти, яйця – усе, що не є пісним;

консервовані або смажені на олії страви;

несезонні або екзотичні фрукти;

гроші та коштовності.

Оскільки саме в цей день починається Успенський піст, усе, що несеться до церкви, має бути пісним. Після служби прийнято скуштувати освячений мед. За народним повір’ям, якщо в цей момент загадати бажання, воно неодмінно здійсниться.