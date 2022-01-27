Роман Клічук щомісяця віддає свою зарплатню на благодійність

Мер Чернівців Роман Клічук віддав свою зарплатню 11-місячному хлопчику зі СМА Владиславу Камінному. Для лікування дитині потрібен укол вартістю понад 2 млн доларів США, а тому міський голова закликав небайдужих долучитись до збору коштів.

«Цього місяця вирішив віддати свою зарплату на лікування важкохворого Владика. Хлопчику лише одинадцять місяців, а він бореться зі спінальною м’язовою атрофією. Для лікування йому потрібен дороговартісний укол. Можна довго розмірковувати, чому ця тяжка хвороба випала на долю дитини. Але натомість краще скористатися найменшою можливістю допомогти йому», – йдеться в повідомленні мера Чернівців у Facebook за 25 січня.

Роман Клічук також вказав реквізити для допомоги важкохворій дитині. Відтак гроші можна переказати на карту матері хлопчика: ПриватБанк, 5168 7574 3063 6623 (mastercard), Андрюк Віка Георгіївна (мама).

Важкохворий Владислав Камінний родом із села Вашківці Чернівецької області. Про те, що дитина не здорова батьки зрозуміли ще на 6 місяці життя, адже хлопчик постійно втомлювався й у нього з’явився тремор рук. Однак підтвердили діагноз лікарі, коли йому було 9 місяців, тоді у нього діагностували складне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію (СМА). Ця недуга ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати. Врятувати хлопчика і допомогти йому жити повноцінним життям може один укол, але його вартість – понад 2 млн доларів США. Зараз для порятунку Владислава вдалось зібрати 3,5 млн грн.