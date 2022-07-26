Через Мелітополь в напрямку Херсона проїхало близько 80 одиниць техніки

Росіяни стягають важку військову техніку у напрямку Херсона. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у бік Херсона росіяни перекинули близько 80 одиниць техніки.

«Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки», – написав у вівторок, 26 липня, у Telegram-каналі Іван Федоров.

Він додав, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, на блокпості у Василівці у черзі перебувають понад 5 тис. людей.

«Для того, щоб проїхати в магазин, необхідно залишити у рашистів свої документи. Людей тримають як «живий щит», – зазначив Федоров.

Також він розповів, що окупанти залякують мешканців Мелітополя. У випадку відступу вони погрожують підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

Нагадаємо, що вчора російська військова вантажівка розчавила авто з цивільними на Запоріжжі, загинули двоє дорослих та дитина.

Зазначимо, що сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти також готуються до наступу на Сіверськ і Соледар.