Мер Рівного заявив про плани відкрити всі дитсадки міста з 1 вересня. Щоправда, туди братимуть лише стільки дітей, скільки фізично зможе поміститись у бомбосховищі.

Про ці наміри мер Рівного Олександр Третяк повідомив у четвер, 4 серпня. «Швидше за все, що ми відкриємо всі садочки для навчально-виховного процесу з 1 вересня. Але садочок зможе прийняти лише ту кількість дітей, котра фізично може бути розміщена в бомбосховищі, або в найближчій захисній споруді. Попередньо маємо таке бачення», – зазначив він.

Наразі у місті працюють 25 дитсадків. До груп беруть лише тих дітей, батьки яких працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Зазначимо, що у квітні мер Рівного зазначав, що наразі немає змоги відкрити дитсадки, оскільки у більшості з них немає надійних бомбосховищ.

Також Олександр Третяк повідомив результати опитування серед батьків рівненських школярів щодо формату навчання. Близько 52% опитаних заявили, що хочуть, аби навчання розпочалось з 1 вересня в очному режимі. Водночас решта або категорично проти, або ж перебуває за кордоном і до очного навчання долучитись не може.

Наразі мерія ще не ухвалила рішення з цього питання. Його затверджуватимуть наприкінці серпня.