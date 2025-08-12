Мирна акція після вбивства у хорватському селі Ігране

Мешканці туристичного хорватського села Ігране вважають, що існує агресія з боку поляків, які кілька років тому оселилися поблизу узбережжя. Новий скандал розгорівся, коли у ніч з 3 на 4 серпня, двоє п'яних поляків до смерті побили 67-річного хорвата Нікша Шодана. Радіо RMF24 повідомило, що після інциденту мешканці вийшли на мирну акцію. Однією з вимог протесту було те, щоб поляки продали нерухомість і виїхали з села.

Хорватська поліція розповіла, що нападникам 30 та 52 роки. Вони влаштували гучну вечірку, на яку поскаржилась 68-річна сестра загиблого Нікші. Після цього вони побили жінку. У крові нападників було 1,92 i 1,12 проміле алкоголю. Зараз вони перебувають під вартою. Їх звинувачують у ненавмисному вбивстві, за яке загрожує від шести місяців до п'яти років в'язниці.

«За останні чотири роки до поліції надійшло щонайменше 70 дзвінків щодо поляків, які жорстоко поводилися з нами та нашими гостями. Одна з моїх гостей минулого місяця зателефонувала в поліцію з мого телефону після того, як бандити перестрибнули через бильця балкона, почали ображати її та кинули її рушники в море. Я чула, як вона сказала поліції, що почувається в небезпеці через інцидент», – розповіла журналістам місцева мешканка Діана Шимац Материч.

Поляки переїхали до Іграни кілька років тому. Вони купили п'ять будинків поблизу пляжу. Після цього місцеві мешканці скаржились поліції на порушення громадського порядку. Однак правоохоронці не реагували.

Родичка загиблого чоловіка у коментарях місцевим ЗМІ сказала, що вона не має упереджень щодо поляків. Проте проблеми виникають з тими, хто «не адаптується і намагається встановити свої правила».

Після смерті Нікша Шодана мешканці села вийшли на мирний протест під назвою «Справедливість для Нікші». Однією з вимог було те, щоб поляки продали свої будинки на узбережжі та покинули Ігране.

Міський голова Подгори, до громади якого належить Ігране, Анте Мілічич, відреагував на інцидент. Він сказав, що муніципалітет скликав нараду з відповідних служб та узгодив дії, щоб врегулювати конфлікт. За його словами, громада є безпечним місцем, де не фіксували таких трагічних інцидентів.

«Ці люди більше не повинні тут бути. Я б закликала, якщо це можливо, продати ці будинки, покинути Ігране, бо там вже немає співіснування», – цитує Анте Мілічича Gazeta Wyborcza.

Сайт Index.hr повідомив, що на будинках поляків в Ігране з'явилися образливі написи: «До чорта польських вбивць».

«Навіть муніципальна охорона не реагує, коли ми звертаємось до них. Вдалося лише домогтися заборони для поляків встановлювати шезлонги на пляжі перед своїми будинками. Вони ставляться до цього пляжу так, ніби він їхній. Один чоловік навіть намагався мене вигнати, коли я попросив не чіпати мій рушник. Деякі поляки в Ігране справді хороші люди, але ця група тероризує місто», – розповів місцевий житель у коментарі для сайту Index.

Написи на будинку, де мешкають поляки. Фото Cropix

Додамо, що у містечку Ігране мешкають приблизно 400 людей. Село розташоване за приблизно 20 км від Спліта.